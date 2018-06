Teamporträt: Costa Rica

Nach dem sensationellen Viertelfinal-Einzug bei der WM 2014 will Costa Rica auch in Russland für eine sportliche Überraschung sorgen. Dazu muss das Team von Trainer Óscar Ramírez allerdings in einer Hammergruppe mit Brasilien, Serbien und der Schweiz bestehen.

Bei der Auswahl seines WM-Aufgebots setzte Ramírez auf Spieler, die schon in den Qualifikationsspielen überzeugten. Die meisten spielen in der nordamerikanischen MLS oder in ihrer Heimat. Überraschend kam nur die Nominierung von Ian Smith. Der 20 Jahre alte Verteidiger vom schwedischen Erstligisten IFK Norrköping hat bisher nur ein einziges Freundschaftsspiel für die «Ticos» absolviert. Beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft in Schottland wurde er spät eingewechselt.

Die Defensive gilt als Costa Ricas Stärke. Und in Russland wird viel von Navas abhängen. Der 31 Jahre alte Real-Keeper, der bei der Wahl zum WM-Torhüter 2014 gegen Manuel Neuer verlor, hatte sich mit starken Paraden für den Job in Madrid empfohlen. «Er ist unser Starspieler», sagte Teamkollege Giancarlo Gonzalez kürzlich. Sollte Costa Rica die Gruppenphase überstehen, wäre das schon ein Erfolg.

