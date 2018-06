Teamporträt: Kolumbien

Zuletzt gewann es sogar ein Testspiel in Frankreich mit 3:2 und ist so ein Geheimfavorit. Umschwärmter Superstar ist der 26 Jahre alte James Rodríguez: Der WM-Torschützenkönig von 2014 (sechs Treffer) glänzte zuletzt auch beim FC Bayern München.

Im Mittelfeld gesetzt sind auch Juan Cuadrado von Juventus Turin und Carlos Sanchez von Espanyol Barcelona. Im Angriff vertraut der Argentinier Pékerman (68) auf Radamel Falcao: Der Profi vom AS Monaco hatte das Endturnier in Brasilien vor vier Jahren wegen einer Knieverletzung verpasst. «Spieler wie Falcao muss man genießen. Er ist ein Phänomen, der in schwierigen Momenten über sich hinauswächst», sagt Pékerman. Nummer 1 im Tor ist David Ospina vom FC Arsenal.

In der südamerikanischen WM-Qualifikation wurde Kolumbien Vierter hinter Brasilien, Uruguay und Argentinien und steht nun vor der sechsten WM-Teilnahme. Das fußballverrückte Land fiebert dem Turnier entgegen und hofft auf einen Überraschungs-Coup.

FACTBOX: