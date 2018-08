«The Equalizer 2» verteidigt Platz eins

Von Vier auf Zwei verbessert sich «Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub» mit 136.300 Besuchern. Die Komödie «Sauerkrautkoma» nach einem Krimi von Bestsellerautorin Rita Falk rückt mit 129.700 Besuchern vom fünften auf den dritten Platz vor.

«Mission Impossible - Fallout» (111.400) mit Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt verliert dagegen als Vierter ebenso zwei Plätze wie das Filmmusical «Mamma Mia! Here We Go Again» (104.300) als Fünfter.