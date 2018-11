«The Rider» gewinnt bei Gotham Awards

Westerndrama

Die britische Schauspielerin Rachel Weisz wurde in New York mit einem Tribute Award ausgezeichnet. Foto: Andy Kropa

Ethan Hawke nahm in New York den Preis für den besten Darsteller entgegen. Foto: Andy Kropa

Los Angeles/New York (dpa) - Das Western-Drama «The Rider» hat bei der Verleihung der Gotham Awards in der Nacht zum Dienstag in New York den Spitzenpreis als bester Film gewonnen.