Thomas Gottschalk: Meine Villa ist abgebrannt

Verheerende Brände

Thomas Gottschalk hat seine Villa in Malibu verloren. Foto: Tobias Hase

Los Angeles (dpa) - Zu den Betroffenen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien gehören auch Entertainer Thomas Gottschalk (68) und seine Frau Thea. Seine Villa in Malibu sei abgebrannt, sagte Gottschalk der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte «Bild.de» berichtet.