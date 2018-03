Thomas Müller will fürs Lesen begeistern

Das im Juni erscheinende Buch erzählt von den ersten Fußballjahren des FC-Bayern-München-Stars, der beim kleinen Verein TSV Pähl in Oberbayern begann.

«Ich will mit meiner Geschichte kleine Fußballfans für Bücher und das Lesen begeistern», wurde der Fußballprofi in der Mitteilung zitiert. «Da ich schon immer gerne gelesen habe, ist das Buch ein echtes Herzensprojekt für mich und ich kann nur sagen: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - auch im Fußball!»

«Mein Weg zum Traumverein» bildet den Auftakt der Erstleser-Reihe «Lesenlernen mit Fußballstars» im Oetinger-Verlag. Um mehr Kindern Lust aufs Lesen zu machen und sie zu motivieren, bräuchten sie Bücher, die sie fesseln, erklärte die Programmleiterin Carina Mathern. Bekannte Identifikationsfiguren seien dabei sehr hilfreich.

Müllers 64-seitiges Buch beschreibt seine Zeit beim TSV Pähl und endet mit seinem Wechsel als Zehnjähriger nach München. Die Planung mit weiteren Fußballstars als Autoren für die Reihe läuft, wie der Verlag mitteilte. Müller will nachlegen und kündigte für 2019 sein nächstes Buch an: Dann geht es in der Jugend beim FC Bayern weiter.