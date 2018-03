Tiger-Mania in Florida - Golfstar Woods nun Masters-Favorit

Favorit auf den Masters-Titel Anfang April ist der 42-jährige Kalifornier sowieso schon. «Das Gebrüll ist wieder da. Es macht Spaß zu sehen, dass die Fans wieder durchdrehen», sagte US-Profi Brandt Snedeker, der am Wochenende die beiden Runden an der Seite von Woods spielte und den Hype um den 14-maligen Major-Sieger am eigenen Leib miterlebte. «Ich kann bestätigen, dass er zurück ist. Er spielt großartig.»

Zu Tausenden drängten sich die Fans um die Spielbahnen des Innisbrook Resorts, um jeden Schlag ihres wiedererstarkten Idols zu verfolgen. Vergessen scheint die unspektakuläre Zeit ohne Tiger Woods, in der von ihm nur Schlagzeilen über seinen lädierten Rücken und eine Verhaftung wegen Drogenmissbrauchs am Steuer zu lesen waren. Spätestens seit Sonntag ist die lange Leidenszeit vorbei, für die Fans - und auch für Woods.

«Wow, was für eine tolle Woche. Leute, Atmosphäre, Adrenalin, die letzten neun Löcher am Sonntag. Mann, das habe ich vermisst», schrieb Woods auf seiner Facebookseite. «Ich werde besser. Danke für all die Unterstützung!»

Viel fehlte dann auch nicht zu seinem 80. Sieg auf der PGA-Tour. Mit insgesamt 275 Schlägen hatte der 42-jährige Kalifornier nur einen Schlag Rückstand auf den Sieger Paul Casey, der dank einer starken 65er-Finalrunde seinen zweiten Erfolg auf der US-Tour feierte. «Ich dachte eigentlich, dass er heute gewinnen würde, bevor die Runde begann», sagte der 40-jährige Engländer voller Respekt. «Ich habe ein paar Mal gesagt: "Wenn ich dieses Ding nicht gewinne, möchte ich wirklich, dass Tiger es gewinnt."» Doch Woods 70er-Schlussrunde war noch zu wenig.

Trotz des knapp verpassten Sieges war der zweite Platz für Woods ein riesiger Erfolg. Es war erst das vierte Turnier für den Superstar nach seinem Comeback Ende Januar. Noch im April des vergangenen Jahres hatte sich Woods zum vierten Mal am Rücken operieren lassen. Nach seinem guten Auftritt in Palm Harbor verbesserte sich die langjährige Nummer eins in der Weltrangliste nun von Position 388 auf 149.

Vor dem wichtigsten Turnier des Jahres, dem Masters im Augusta National Golf Club (5. bis 8. April), schlägt Woods ab diesem Donnerstag noch beim hochkarätig besetzten Arnold Palmer Invitation in Orlando/Florida ab. Einer der ganz Großen des Golfsports ist sich sicher, dass Woods nach fast fünf Jahren ohne Sieg bald wieder ein Turnier gewinnen wird. «Gut gespielt Tiger Woods! Deine ersten Top-5 seit August 2013», schrieb US-Golf-Legende Jack Nicklaus auf Facebook. «Du kommst dorthin, mein Freund. Ich bin sicher, es wird nicht lange dauern!»