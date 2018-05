Tom Kaulitz bestätigt eine Beziehung

«Bei mir gibt's eine», antwortete er lediglich auf die Frage, ob er in einer Beziehung sei. Und ergänzte: «Super glücklich.» Seit März wird Tom Kaulitz immer wieder mit «Germany's Next Topmodel»-Moderatorin Heidi Klum (44) gesichtet. Dass sie ein Paar seien, hat aber keiner der beiden bisher bestätigt.

Toms Zwillingsbruder Bill gab in dem ProSieben-Interview an, nicht in einer Beziehung zu sein.