Top-Torjäger Kane führt Engländer als Kapitän an

«Harry hat einige außergewöhnliche menschliche Qualitäten», lobte der Coach den Weltklasse-Stürmer von Tottenham Hotspur. Es sei eine «großartige Botschaft für das Team, einen Kapitän zu haben, der schon bewiesen hat, dass es möglich ist, zu den Besten der Welt zu gehören».

In der abgelaufenen Premier-League-Saison hatte der 24 Jahre alte Kane 30 Treffer erzielt; nur Mohamed Salah vom Champions-League-Finalisten FC Liverpool war mit 32 Toren besser.

Für die Three Lions hat Kane bisher 23 Länderspiele bestritten und dabei zwölf Tore erzielt. Sein Auswahldebüt gab er im März 2015. Bei der Endrunde in Russland wird Kane am 18. Juni gegen Tunesien zum ersten Mal bei einer WM die Kapitänsbinde tragen. Weitere Gruppengegner des Weltmeisters von 1966 sind Belgien und Panama.