Trailer zu «Meg»: Hai-Horror mit Jason Statham

Jason Statham (50, «The Transporter») spielt einen Tiefseetaucher, der einem Forscherteam zur Hilfe kommen soll, nachdem ihre Tiefseestation von der monströsen Kreatur Megalodon angegriffen wurde.

Die Schauspielerinnen Li Bingbing («Transformers: Ära des Untergangs») und Ruby Rose («Orange Is the New Black») sind an Bord. Die Verfilmung des Bestseller-Romans von Steve Alten stammt von Jon Turteltaub («Das Vermächtnis der Tempelritter», «Last Vegas»).