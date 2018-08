U2 wollen es bei Konzerten in Berlin «nicht versauen»

«Da will man es nicht versauen», meinte der Musiker. «Dieses Gefühl, das dir Berlin gibt, davon gibt es nur wenige andere Plätze auf der Welt», so Bono. «Berlin ist längst zum Herzen und Kopf Europas geworden. Die Stadt steht für Offenheit gegenüber der Welt und den Menschen, egal welcher Hautfarbe, Religion oder Herkunft.»

Mit ihrer aktuellen Arena-Tour «eXPERIENCE + iNNOCENCE» gastieren U2 an drei Orten in Deutschland. Am 31. August und 1. September spielt die Band in Berlin. Im September und Oktober folgen jeweils zwei Konzerte in Köln und Hamburg.