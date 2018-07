US-Sängerin Cher covert Songs von Abba

Neues Album

New York (dpa) - US-Sängerin Cher (72) will nach ihrer Rolle als Ruby im Musicalfilm «Mamma Mia 2: Here We Go Again» ein Cover-Album mit Abba-Songs veröffentlichen. Die Idee sei ihr mit dem Titel «Fernando» gekommen, den sie in der Fortsetzung der Romanze «Mamma Mia!» im Duett mit Andy Garcia singt.