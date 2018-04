US-Schauspielerin Kenya Moore erwartet mit 47 erstes Kind

Späte Mutterfreuden

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Kenya Moore, die mit der Reality-Show «The Real Housewives of Atlanta» bekannt wurde, erwartet mit 47 ihr erstes Baby. In der «Reunion-Show» am Sonntag sagte sie: «Wir werden definitiv am Ende des Jahres einen Jungen oder ein Mädchen willkommen heißen.»