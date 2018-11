Umfrage: Prinz Harry ist der beliebteste Royal

Erst danach kommt auf dem zweiten Platz seine Großmutter, Königin Elizabeth II. (74 Prozent), knapp dahinter sein Bruder Prinz William (73 Prozent). Mit etwas Abstand geht Platz 4 an Herzogin Kate (64 Prozent), Platz 5 an Prinz Philip (56 Prozent) und Platz sechs an Harrys Frau Meghan (55 Prozent).

Nicht so gut abgeschnitten hat der als unnahbar geltende Thronfolger Prinz Charles, der am Mittwoch 70 Jahre alt wird. Nicht einmal jeder Zweite (48 Prozent) hat eine positive Meinung von ihm - er kam auf Platz 7. Seine Frau Camilla schaffte es mit 29 Prozent nur auf Platz 10. Sie war die Geliebte von Charles, als er mit Prinzessin Diana verheiratet war. Damals hatten sie viele als «Rottweiler» verspottet.