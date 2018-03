Urteil zu Diesel-Fahrverboten erwartet

LEIPZIG/GIESSEN/LIMBURG Einige hessische Städte blicken am Dienstag gespannt nach Leipzig. Dort entscheidet das Bundesverwaltungsgericht (ab 12 Uhr), ob Fahrverbote für Dieselautos in Städten rechtlich zulässig sind. In Hessen hatten nach Zahlen des Umweltbundesamtes im Jahr 2017 mindestens fünf Städte den Grenzwert zum Schutz der Gesundheit nicht eingehalten - auch Gießen und Limburg.