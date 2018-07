Uruguay-Coach Tabárez: «Werde nichts mehr darüber sagen»

«Er hat hart gearbeitet, damit er schnell wieder fit wird. Es ist wirklich traurig, weil er sich bei einer WM verletzt hat. Aber ich werde nichts über Cavanis Einsatz sagen», sagte der 71-Jährige am Tag vor dem Spiel des Weltmeisters von 1930 und 1950 am Freitag (16.00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod. Nach seiner Wadenverletzung gegen Portugal vor fünf Tagen hatte der 31-jährige Cavani am Donnerstag das Abschlusstraining individuell absolviert.

Tabárez zeigte sich verärgert über die erneuten Nachfragen zu dem Star von Paris Saint-Germain. «Ich denke, wir haben genug Informationen gegeben. Wir haben alles mitgeteilt», erklärte der Coach. Ob er spielt? «Ich kann ihnen diese Information nicht geben. Wir wissen ja auch nicht, wer für Frankreich spielt», sagte Tabárez.

In den vier WM-Spielen, in denen entweder Cavani oder Sturmpartner Luis Suárez fehlten, blieb Uruguay 2010 und 2014 sieglos. Im laufenden Turnier hat Cavani bereits drei Tore erzielt.