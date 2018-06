Uruguay mit Respekt vor Gastgeber Russland

«Sie hatten am Anfang Probleme, weil sie keine Pflichtspiele in der Vorbereitung hatten. Aber sie haben daraus gelernt», sagte Tabarez in Samara, wo Russland und Uruguay am Montag (16.00 Uhr) um den Sieg in der Gruppe A spielen. Beide Teams sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. «Das wird eine große Herausforderung für uns», sagte Tabarez dennoch. «Die Unterstützung der Fans gibt ihnen viel Wind unter ihren Flügeln.»

Fehlen wird den Südamerikanern José Gimenez, der wegen Problemen am Oberschenkel geschont wird. Beim 1:0 gegen Saudi-Arabien hatte der Defensivspieler von Atlético Madrid noch den Siegtreffer erzielt. Doch der Ausfall des 23-Jährigen soll keine Ausrede sein. «Unser erstes Ziel war das Achtelfinale, das zweite ist es, alle Spiele in der Gruppe zu gewinnen. Und darum wird es morgen gehen», sagte Stürmerstar Edinson Cavani. Ob Tabarez weitere Spieler schont, ließ er offen.