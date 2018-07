Vanessa Mai hat keine Lust auf lange Urlaube

«Doch nach zwei bis drei Tagen ist es auch gut. Dann fängt mein Kopf an, kreativ zu werden. Ich will wieder loslegen und habe Hummel im Hintern.» Als Arbeit empfinde sie ihren Job nicht: «Ich bin eine der ganz wenigen Menschen, die ihren Traum leben dürfen.» Dies treibe sie an, Musik sei ihre Leidenschaft.

Mai lebt in Backnang bei Stuttgart. Diesen Freitag (3. August) kommt mit «Schlager» ihr fünftes Album auf den Markt. Es besteht aus zwölf neuen Liedern. Darunter ist die ausgekoppelte Single «Wir 2 immer 1», ein Duett mit dem Rapper Olexesh. Hinzu kommen zwölf bekannten Songs, die Mai in den vergangenen Wochen neu eingesungen und produziert hat.