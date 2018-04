Verona Pooth kann über frühere Versprecher lachen

«Quatsch geredet»

Berlin (dpa) - Die Moderatorin Verona Pooth nimmt die Probleme, die sie am Anfang ihrer Karriere hatte, mit Humor. «Über die Versprecher, über die kann ich immer noch lachen», sagte Pooth in der RTL-Sendung «Guten Morgen Deutschland», wo sie anlässlich ihres 50. Geburtstags am Montag zu Gast war.