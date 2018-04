Vettel rast in Baku vor Hamilton zur Pole Position

Großer Preis von Aserbaidschan

Legte im Abschlusstraining in Baku die Bestzeit hin: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Baku (dpa) - Sebastian Vettel hat sich auch für den Großen Preis von Aserbaidschan die Pole Position gesichert. Der deutsche Ferrari-Star raste am Samstag in der Formel-1-Qualifikation von Baku zum dritten Mal nacheinander in dieser Saison auf Startplatz eins.