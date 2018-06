Viele Hits im Gepäck: Rolling Stones live in Berlin

Im Gepäck hat die dienstälteste Rockband der Welt neben Klassikern wie «Satisfaction» und «Paint It Black» wechselnde Hits und Überraschungssongs. Vor den Stones tritt die britische Indie-Rock-Band The Kooks auf.

Die Stones starteten bereits im September 2017 ihre «No Filter»-Tour in Hamburg, dieses Jahr legten sie dann nach einer Pause in Dublin los. Vor zwei Jahren hatten sie nach elf Jahren Pause ihr Studioalbum «Blue & Lonesome» veröffentlicht.

Das Berliner Konzert ist das erste von zwei Deutschland-Auftritten - am 30. Juni spielt die Band in Stuttgart. Abschluss der Tournee ist am 8. Juli in Warschau.