Vince Vaughn wegen Alkohol am Steuer angeklagt

Wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mitteilte, muss Vaughn am 10. September vor einem Richter erscheinen. Ihm wird auch vorgeworfen, sich der Polizeikontrolle widersetzt zu haben. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu 360 Tage Gefängnis. Der Vorfall ereignete sich im Juni, als der Schauspieler bei einer nächtlichen Alkoholkontrolle im kalifornischen Manhattan Beach festgenommen und auf eine Wache gebracht worden war. Einige Stunden später kam Vaughn wieder auf freien Fuß.

Bei den Filmfestspielen in Venedig hatte Vaughn diese Woche seinen neuen Film «Dragged Across Concrete» vorgestellt. In dem Actiondrama um zwei Polizisten spielt auch Mel Gibson mit. Vaughn ist vor allem mit Komödien wie «Die Hochzeits-Crasher» und «Trennung mit Hindernissen» bekanntgeworden. Der frühere Freund von Jennifer Aniston ist seit 2010 mit der Kanadierin Kyla Weber verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.