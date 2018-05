WM-Vorbereitung: Messi & Co in Barcelona angekommen

In der katalonischen Metropole wird Trainer Jorge Sampaoli seinen Kader weiter auf die Fußball-WM in Russland einstimmen. Bis zum 8. Juni werden Messi & Co in Barcelona trainieren, ehe es zum letzten Testspiel nach Jerusalem geht. Am 9. Juni ist dort Israel der Gegner. Den WM-Auftakt bestreitet Argentinien am 16. Juni in Moskau gegen Island. Die weiteren Gegner in der Gruppe D sind Kroatien und Nigeria.

Die Albiceleste hatte ein Testspiel gegen Haiti in Buenos Aires 4:0 gewonnen. Messi erzielte dabei drei Tore. Vor dem Abflug nach Barcelona wurde die Mannschaft von Staatspräsident Mauricio Macri verabschiedet.