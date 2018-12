Wagner mit ersten NBA-Punkten - Lakers-Star James begeist

Seine Teamkollegen JaVale McGee and Tyson Chandler bei den Los Angeles Lakers sprangen von der Bank auf und feierten den nächsten Meilenstein in der Karriere des deutschen Nationalspielers in der besten Basketball-Liga der Welt ausgelassen. Superstar LeBron James sagte: «Yeah, wir waren begeistert, sehr begeistert.» Die Fans im Staples Center applaudierten und Coach Luke Walton meinte: «Wenn ein Rookie seine ersten Punkt macht, ist das immer aufregend.»

Wagner erzielte zehn Punkte beim 120:96 (61:46)-Heimerfolg der Lakers am Sonntag (Ortszeit) gegen die Phoenix Suns - alle im vierten Viertel seines vierten Spiels für sein neues Team. Gegen die schlechteste NBA-Mannschaft kam der 21-jährige Berliner, der in der vergangenen Saison noch für die Universität von Michigan gespielt hatte, insgesamt knapp zehn Minuten zum Einsatz. Er verwandelte zwei von drei Dreiern, gab einen Assist und holte drei Rebounds. Außerdem verwandelte er seine beiden Freiwürfe. Bester Werfer der Lakers war Kyle Kuzma mit 23 Punkten.

Der klare Erfolg kam allerdings erst ab dem zweiten Viertel zustande. Mitte des ersten Durchgangs führten die Gäste überraschend hoch mit 17 Punkten, ehe die Lakers, angetrieben von Kuzma und James, der am Ende auf 22 Punkte kam, die Partie drehten.

Los Angeles liegt nach dem dritten Sieg in Serie mit einer Bilanz von 14 Siegen und neun Niederlagen auf dem dritten Platz in der Pacific Division. Phoenix bleibt mit vier Siegen und 19 Niederlagen das schlechteste Team der gesamten Liga.