Wayne und Annemarie Carpendale sind Eltern geworden

Dazu posteten sie ein Foto, auf dem ihre Gesichter zu sehen sind - und kleine Babybeinchen. Unter das Bild schrieben beide: «War'n jetzt ne Weile offline... irgendwas Spannendes passiert?!?» Und dazu Hashtags wie #itsaboy und #mumanddad.

Wayne, der der Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale ist, schrieb in seinem Beitrag außerdem an seine Frau gerichtet: «Ich bin so unglaublich stolz auf Dich.»