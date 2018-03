Weinstein-Filmstudio hebt Geheimhaltungsvereinbarungen auf

«Seit Oktober wurde berichtet, dass Harvey Weinstein Geheimhaltungsvereinbarungen als geheime Waffe benutzt hat, um Menschen zum Schweigen zu bringen, die Anschuldigungen gegen ihn erheben», heißt es in einem Statement der Weinstein Company, aus dem US-Medien zitieren. Diese Vereinbarungen endeten «mit sofortiger Wirkung».

Der oberste New Yorker Staatsanwalt Eric Schneiderman bezeichnete die Erklärung der Weinstein Company als «Wendepunkt in den Bemühungen, die zerstörenden Wirkungen von sexuellem Fehlverhalten am Arbeitsplatz anzusprechen». Die Aufhebung der Geheimhaltungsvereinbarungen werde «endlich diejenigen zu Wort kommen lassen, die zu lange mundtot gemacht worden sind».

Die Weinstein Company stellte außerdem einen Insolvenzantrag nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Diese Variante ermöglicht es angeschlagenen und hoch verschuldeten Unternehmen, unter strikter Aufsicht des Insolvenzrichters weiterzuarbeiten und sich zu sanieren. Zudem stehe ein Investor bereit.

Zwar habe man ursprünglich einen außergerichtlichen Verkauf angestrebt. Jetzt sei man aber zufrieden, einen Plan zu haben, «um so viele Jobs wie möglich erhalten und Gerechtigkeit für alle Opfer anstreben zu können», heißt es in dem Statement. Anfang des Monats war der Verkauf des Filmstudios an eine Investorengruppe zum wiederholten Male geplatzt, nachdem zusätzliche Millionenschulden aufgetaucht waren.

Weinstein war im Oktober 2017 von seiner Firma entlassen worden, nachdem Vorwürfe sexueller Übergriffe von zahlreichen Schauspielerinnen gegen ihn bekannt wurden. Er hat Fehlverhalten eingeräumt, weist aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurück.