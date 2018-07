Weitere Anklagepunkte gegen Harvey Weinstein

#MeToo

New York (dpa) - Im Fall Harvey Weinstein gibt es neue Anklagepunkte. Der bereits wegen Vergewaltigung und erzwungenem Oralsex angeklagte Ex-Filmproduzent müsse sich vor Gericht nun zusätzlich auch noch wegen eines weiteren kriminellen sexuellen Akts und zwei Fällen der sexuellen Tätlichkeit verantworten, teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft am Montag mit.