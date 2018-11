Wolfgang Petry: «In jedem steckt ein kleiner Held»

«Es gibt viele Helden und Alltagshelden für mich. Schließlich steckt in jedem von uns ein kleiner Held, wir müssen nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch mal bei Kleinigkeiten helfen», sagte Petry in einem Interview den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag) auf eine Frage nach seinen Helden. «Musikalisch hätte ich am liebsten bei den Eagles mitgemacht, insofern waren sie auch ein Vorbild für mich. Aber genauso ist Nelson Mandela ein Held und Vorbild für mich.»

Petry bringt am Freitag ein neues Album («Genau jetzt!») heraus. Auftritte plane er allerdings weiterhin nicht, sagte der Sänger vor Kurzem in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Über 40 Jahre hat Petry nach eigenen Angaben 18 Millionen Platten verkauft. Doch 2006 verabschiedete sich der Rheinländer, der bürgerlich Franz Hubert Wolfgang Remling heißt, plötzlich von der Bühne.