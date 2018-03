Wolfgang Schäuble liebt Bachs Passionsmusiken

In der kalten Kirche

Wolfgang Schäuble 2014 in der Berliner Gedächtniskirche. Foto: Maurizio Gambarini

Offenburg (dpa) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (75) hört in den Tagen vor Ostern gern die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach - in einer kalten Kirche. Am liebsten mache er das im Freiburger Münster, sagte der im badischen Offenburg lebende CDU-Politiker der Wochenzeitung «Die Zeit».