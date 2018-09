Xatar rappt die Album-Charts

Neueinsteiger sind auch die Rockband Jennifer Rostock mit «Jennifer Rostock bleibt. (Live 2018)» auf der Zwei und der Gitarren-Virtuose Joe Bonamassa («Redemption») auf der Drei. Pur («Zwischen den Welten») fällt vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Der Rapper King Orgasmus One schafft es als Neuling mit «Welcome To The Hood» auf die Fünf.

Im Single-Ranking tauschen Dynoro & Gigi D'Agostino («In My Mind», eins) und Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz («Kokain», zwei) die Plätze. Neu auf Platz drei folgt Veysel feat. Gzuz («UFF»).