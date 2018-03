Youngster August Maturo sichert sich Filmrolle

Los Angeles (dpa) - Der erst zehn Jahre alte Schauspieler August Maturo aus der Jugendserie «Das Leben und Riley» hat eine Filmrolle ergattert. Maturo werde die Hauptrolle in dem Film «Shepherd: The Story of a Jewish Dog» spielen, berichtete das Branchenportal «Variety». Der Film basiert auf einem israelischen Buch, das die Geschichte von einem Schäferhund im Nationalsozialismus erzählt.