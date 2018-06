Zukunft von NBA-Jungstar Dennis Schröder in Atlanta ungewiss

«Ich muss mit denen sprechen, was in Zukunft passiert», sagte der deutsche Jungstar in Braunschweig: «Wenn das nicht in die richtige Richtung geht, will ich halt zu einem anderen Team.» Schröders Vertrag in Atlanta läuft noch bis 2021, ein Wechsel des 24-Jährigen wäre aber möglich.

Schröder war mit der abgelaufenen Spielzeit unzufrieden, denn die Hawks hatten vor der Saison einige Leistungsträger gehen lassen und verpassten so deutlich die Teilnahme an den Playoffs. Anschließend trennte sich Atlanta auch von Trainer Mike Budenholzer, der Schröder zum Stammspieler gemacht hatte. Der neue Coach ist Lloyd Pierce.

«Ich habe immer noch einen Vertrag», sagte Schröder - daher sei er nicht unruhig. «Ich habe Kontakt mit der ganzen Organisation und dem Besitzer. Er sagt, er will mich nicht gehen lassen», berichtete der Point Guard. «Jetzt konzentriere ich mich auf die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn das letzte Spiel hier gespielt ist, dann konzentriere ich mich auf die NBA», erklärte Schröder. Am Freitag bestreitet er in seiner Heimatstadt Braunschweig ein Spiel mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich.