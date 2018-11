Zwölftes Nummer-eins-Album für Niedeckens BAP

Neu auf Platz zwei steht Capital Bra mit «Allein». Metallica folgen mit der remasterten 30 Jahre-Jubiläumsausgabe ihres Werks «... And Justice For All» auf der Drei vor Bob Dylan mit «More Blood, More Tracks: The Bootleg Series Vol. 14» auf der Vier. Bonez MC & RAF Camora komplettieren mit «Palmen aus Plastik 2» die Spitzengruppe.

In den Single-Charts führt weiterhin Kitschkrieg feat. Trettmann, Gringo, Ufo361 & Gzuz («Standard»). Capital Bra belegt mit «Allein» den zweiten und mit «Ich liebe es» den dritten Platz.