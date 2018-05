Das Badezimmer der neue Mittelpunkt der Wohnung!

In den letzten Jahren kann man verfolgen, daß das Badezimmer mehr und mehr zum Mittelpunkt der Wohnung bzw. des Hauses geworden ist. Ein schnödes Badezimmer, in dem man sich nur kurzfristig aufhalten will, gehört definitiv der Vergangenheit an. Aber warum ist das so? Nun, zum einem werden die Badezimmer immer größer geplant und besser ausgestattet als es noch vor etwa 20 Jahren der Fall war, zum anderen möchte man sich diesen Platz zum besonderen „entspannen" zugestehen. Was gibt es schließlich besseres als eine kleine SpaOase oder aber ein WellnessBad im Haus zu haben?