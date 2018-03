Von Hans-Georg Waldschmidt

Ein Schönling mit vielen praktischen Fertigkeiten

Neuvorstellung Kia Ceed / Neuer Turbo-Benziner mit Direkteinspritzung leistet 140 PS / Erstmals Stauassistent / Ab 17 000 Euro?

Frankfurt Der Kia Ceed ist so etwas wie ein koreanischer Golf – er wird mit jeder Generation immer beliebter – und besser. Jetzt rollt die dritte Ausgabe an, die komplett in Europa konzipiert wurde und auch hier (Slowakei) produziert wird.

Copyright © mittelhessen.de 2018