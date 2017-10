2000 Schüler werden „Klasse!“

Starten am 6. November mit ihren Schülern das Zeitungsprojekt: Lehrer der weiterführenden Schulen informieren sich im Pressehaus. (Foto: Glotz)

Starten am 6. November mit ihren Schülern das Zeitungsprojekt: Lehrer der weiterführenden Schulen informieren sich im Pressehaus. (Foto: Glotz)

Wetzlar 82 Klassen und Kurse aus 23 Schulen und damit rund 2000 Schüler nehmen dieses Jahr an dem Medienprojekt „Klasse!“ dieser Zeitung teil. Diese Woche haben sich die Lehrer über das Projekt im Pressehaus Wetzlar informiert.

„Lesen ist eine Schlüsselqualifikation.“ Mit diesen Worten begrüßte Iris Baar, Projektredakteurin der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, die Lehrer der weiterbildenden teilnehmenden Schulen. Wer liest, könne sich die Welt erschließen. Vor allem das tägliche Studium der Zeitung fördere die Allgemeinbildung und verbessere das Textverständnis, so die Redakteurin weiter. Es werde immer schwieriger – angesichts der Flut von Nachrichten durch unterschiedliche Informationskanäle – zu selektieren. In dem Zeitungsprojekt könnten die Schüler nun lernen, wie Medien funktionieren. Vier Wochen bekommen die Schüler und ihre Lehrer ab dem 6. November täglich die Zeitungen in die Klassen geliefert. Die Zeitungsgruppe hat medienpädagogisches Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Klassen können sich während des Projektzeitraums einen Redakteur einladen.

Ein weiteres Angebot ist in diesem Jahr ein Kunstwettbewerb: Alle teilnehmenden Klassen sind unter dem Motto „Zeitungskunst“ aufgerufen, Skulpturen, Kollagen oder Mode aus Zeitungen zu entwerfen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die fertigen Objekte müssen fotografiert und die Bilder an die Redaktion gesendet werden. Die Macher der schönsten Kunstwerke (eine Jury aus mehreren Redakteuren entscheidet) gewinnen jeweils eins von fünf Sprachenspielen. Fotos bitte senden an i.baar(at)mittelhessen.de. Einsendeschluss ist der 4. Dezember 2017.

Anzeige

Lernen, wie Nachrichten entstehen

Möglich gemacht hat das Bildungsangebot „Klasse!“ in diesem Jahr auch ein Sponsor aus der heimischen Wirtschaft: Hexagon Metrology GmbH aus Wetzlar (s. Kasten). Das Unternehmen bietet während des Projekts interessierten „Klasse!“-Klassen zusätzlich die Möglichkeit einer Berufsfelderkundung vor Ort sowie Klassenbesuche unter anderem mit einem Bewerbungstraining.

Für Lehrer, die ihr Material noch nicht abholen konnten, liegt dieses ab sofort in den jeweiligen Geschäftsstellen der Zeitungsgruppe Lahn-Dill (Wetzlar bzw. Dillenburg für Schulen aus dem Lahn-Dill-Kreis, Weilburg für den Kreis Limburg-Weilburg und Gladenbach für den Kreis Marburg-Biedenkopf) bereit. (iba)

Hexagon Metrology GmbH

„In unserer Gesellschaft, in der ständige Erreichbarkeit und hoher Medienkonsum zum Alltag gehören, ist es wichtig, sich sachlich zu informieren. Das Projekt „Klasse!“, hilft, in der Informationsflut den Überblick zu behalten. Es sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler gegenüber verschiedenen Informationsquellen und gibt Orientierung im Mediendschungel. Schüler lernen den objektiven Umgang mit Nachrichten – ein wichtiger Baustein in der Demokratie. Deshalb unterstützt Hexagon Metrology GmbH dieses Projekt.“

(Rüdiger Hahn, Personalleiter, Hexagon Metrology GmbH)

Diese 23 Schulen machen mit:

Lahn-Dill-Kreis: August-Bebel-Schule (Wetzlar), Eichendorffschule (Wetzlar), Käthe-Kollwitz-Schule (Wetzlar), Rehbergschule (Wetzlar), Freiherr-vom-Stein-Schule (Wetzlar), Gesamtschule Solms (Solms), IGS (Solms), Johannes-Gutenberg-Schule (Ehringshausen), Carl-Kellner-Schule (Braunfels), Gesamtschule Schwingbach (Hüttenberg), Alexander-von-Humboldt-Schule (Aßlar), Lahntalschule (Lahnau), Johann-Heinrich-Alsted-Schule (Mittenaar), Fritz-Philippi-Schule (Breitscheid), Goldbachschule (Dillenburg), Gewerbliche Schulen des Lahn-Dill-Kreises (Dillenburg), Comenius-Schule (Herborn), Kirchbergschule (Herborn);

Kreis Limburg-Weilburg: Wilhelm-Knapp-Schule (Weilburg), Goetheschule (Limburg), Heinrich-von-Gagern-Schule (Weilburg);

Kreis Marburg-Biedenkopf: Mittelpunktschule (Bad Endbach), Hinterlandschule (Steffenberg).