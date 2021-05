Aslı Özdemir stellt in der Schleuse aus

Jetzt teilen:

RÜSSELSHEIM - (red). In der Schleuse der Rüsselsheimer Opelvillen startet eine neue Ausstellung. Am Sonntag, 9. Mai, um 16 Uhr eröffnet Aslı Özdemir ihre Schau „Alles wird nach oben geschickt“ online mit einem Video auf der Homepage der Opelvillen. Das teilt die Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen mit.

Die 1993 geborene Künstlerin Aslı Özdemir studiert seit 2014 an der Hochschule für Gestaltung Offenbach bei Professor Martin Liebscher und Professor Heiner Blum. An zahlreichen Gruppenausstellungen in Offenbach, Frankfurt am Main und Bordeaux war sie bereits beteiligt, doch ihre Rüsselsheimer Schau „Alles wird nach oben geschickt“ ist ihre erste institutionelle Einzelausstellung, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Schleusen-Ausstellung ist bis zum 6. Juni geplant. Aufgrund der aktuellen Pandemiebestimmung sei derzeit noch nicht absehbar, ob die Schau von Aslı Özdemir auch analog besucht werden kann, so die Kunst- und Kulturstiftung.