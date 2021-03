Das Atelier als Arbeitsplatz – und die Kunst als Beruf

Der Kunst-Nachwuchs des RaMa zu Gast im Cadoro: Zum Konzept gehören umfassende Recherche und Einladungsgestaltung ebenso wie das Mitwirken an künstlerischen Prozessen. (Foto: Cadoro)

MAINZ - Das schriftliche Abitur im Rabanus-Maurus Gymnasium in Mainz ist geschafft, jetzt geht es mit online-Unterricht weiter bis zu den mündlichen Prüfungen. Für den Grundkurs Kunst gibt es eine selbst-konzipierte Ausstellungseröffnung im Cadoro, dem Kunst-und Wissenschaftszentrum von Dorothea van der Koelen. Wenn Corona es erlaubt. Die Galeristin und promovierte Kunsthistorikerin ist selbst Rama-Absolventin, was kaum jemand an der Schule weiß. Der Kunsterzieher und frei schaffende Künstler Alfonso Mannella und Christopher Naumann, engster Mitarbeiter der Galeristin, wollen das ändern. Mannella arbeitet seit vielen Jahren am Rabanus-Maurus und hat auch Schüler in die Welt der zeitgenössischen Kunst nach Venedig zur Biennale entführt. Zum Abschluss der Schulzeit ein Projekt zu starten, das ausgerechnet in die Welt der konkreten Kunst führt, ist starker Stoff. Das Konzept, von Naumann und Mannella erarbeitet, sieht vor, dass der Kunstnachwuchs Künstler der Galerie vorstellt, in einer Ausstellung zusammenfügt und auch Presse- und Einladungen selbst verfassen soll. Das Projekt startete noch im letzten Jahr.

Zehn Künstler, darunter drei Frauen, wurden von 22 Schülern zwischen 18 und 20 Jahren bearbeitet, in Kleingruppen von zwei bis vier Teilnehmern. Der Ausflug in die Welt der konkreten Kunst, ins Hechtsheimer Gewerbegebiet, hat alle beeindruckt. Anfängliche Kommentare wie „das würde ich mir ja nie an die Wand hängen...“ waren schnell vergessen. „Wir arbeiten hier mehr als für unsere Leistungskurse“, erzählt Mannella. Ein Referat zum Künstler mit integriertem Interview, das war Aufwand. Metallkünstler Wulf Kirschner etwa hat sein Atelier in Frankfurt. Die Schüler Michael Goncalves Marques und Jakob Delius fuhren hin, sprachen mit ihm. Das Material ist jetzt auf ihrem Podcast zu hören, denn auch Video oder Podcast gehören zum Projekt. Erkenntnisse zu verbildlichen und Künstler in Szene zu setzen, das verlangt gründliche Recherche und Austausch mit dem Projektpartner.

Sophia Kahlifa und Lilly Wenzel haben sich mit Lore Bert (85) beschäftigt. Die Künstlerin und Mutter der Galeristin ist für die beiden Abiturientinnen keine Fremde; durch Vermittlung ihres Kunstlehrers haben sie bei Lore Bert eine Assistentenstelle bekommen. „Wir haben schon bald Verantwortung übertragen bekommen, indem wir an einem Kunstwerk mitarbeiten konnten. So wird es zu einem Teil von einem selbst, und man ist stolz“, erzählt Lilly.

ZUM PROJEKT Cadoro & RaMa-Kunstkurs: Projekt-Förderung durch Stiftung Kultur Rheinland-Pfalz und Sparda-Bank; Mittel u.a. für Filme, Podcasts und Broschüre; QR-Codes führen zu Filmen und Podcasts.



Geplante Vernissage am Samstag, 27. März., 14-16 Uhr, im Cadoro in Mainz-Hechtsheim. Infos: www.galerie.vanderkoelen.de

Das Kunstschuljahr und das Projekt sind nun abgeschlossen. Im Dezember sollte die Vernissage sein. Nun ist sie verschoben auf März, wenn Corona und die Angst vor dem nächsten Lockdown es erlauben. Früher hat sich Lilly die Frage gestellt: „Warum geben Menschen so viel Geld für Kunst aus?. Heute verstehe ich das.“