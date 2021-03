Geplant, dann verschoben, jetzt unter unberechenbarem Corona-Reglement geöffnet: Die Mainzer Kunsthalle zeigt anspruchsvolle Werke des dänischen Konzeptkünstlers.

KONTAKT

Ausstellung „Joachim Koester – The way out is the way in“ in der Kunsthalle verlängert bis 27. Juni; Besuch nur nach Terminvereinbarung via E-Mail: mail@kunsthalle-mainz.de oder telefonisch unter der Nummer 06131-12 69 36.



Weitere Infos auch im Netz unter www.kunsthalle-mainz.de