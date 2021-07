3 min

Hinter Ausstellungswänden lauert der Stress

Die Max-Liebermann-Schau in Darmstadts Landesmuseum startet erst am 8. Oktober. Doch die Vorbereitungen darauf laufen bereits in vielen Abteilungen des Hauses auf Hochtouren.

Von Annette Krämer-Alig Kulturredakteurin Darmstadt