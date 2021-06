Kleine neue Revolution der Buchherstellung in Mainz

Zwei kostbare Beispiele der Druckkunst: Reichhaltige Ornamentik in tiefem, sattem Schwarz auf edlem Papier zeigt das Detail der von William Morris entworfenen Initiale für „The Water of the Woundering Isles“ (1897). Daneben Illustrationen von Edward Burne-Jones für „The Works of Geoffrey Chaucer“ von 1896. (Fotos: Gutenberg-Museum)