Nur eine Notlösung? Frankfurt zeigt Schau zu Provisorien

Freundlich grüßt dieses Klebestreifen-Geschicht in einem Gebäude am Veddeler Damm in Hamburg Passanten– was macht es da, dass es ein kaputtes Fenster verdecken soll. Ein Motiv aus der Fotoserie, für den Nicole Keller und Oliver Schum den ersten Platz des Europäischen Architekturfoto-Preises zum Thema Provisorium gewonnen haben. (© Nicole Keller & Oliver Schum/ architekturbild)