Anstrengende Witzchen

Münster. Tod einer Influencerin: Evita Vogt (Laura Louisa Garde), unter ihren viel Followern besser bekannt als „MagicMom“, wird mit einem Stromkabel erhängt in ihrem Haus aufgefunden. Was wie ein Selbstmord aussieht, ist – „Tatort“-Kenner ahnen es schon – natürlich keiner. Eine Videoaufzeichnung für ein neues Posting gibt Aufschluss über die letzten Minuten im Leben der Influencerin – und damit auch über die Todesursache. Denn während die zweifache Mutter ihrer Fangemeinde ganz hervorragende Stauräume für Kinderspielzeug anpreist, ereilt sie plötzlich eine heftige Atemnot. Ein anaphylaktischer Schock? Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) versuchen herauszufinden, wer „MagicMom“ umgebracht hat, und tauchen dabei ein in die Welt der sozialen Medien.