Die Geschichte will zu wenig

Ludwigshafen. Der Mitarbeiter des Krematoriums ist fassungslos. Er hat einen Lebendigen verbrannt. Ähnlich sprachlos sind die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter). Wie kann so etwas passieren? Der alte Mann, Herr Herrweg, war aber nicht mehr zu retten. Er starb also zweimal. Es wird schnell klar: Er wurde ermordet durch eine Überdosis Insulin. Aber wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, den 90-Jährigen, der in einem Seniorenheim lebte, umzubringen?