Drama in der Provinz

Köln. Das Ehepaar Schnitzler hat mit dem Leben abgeschlossen. Die tödliche Medikamentendosis in Sekt aufgelöst, will es gemeinsam nach einem letzten Tanz Suizid begehen. Doch der Plan scheitert. Während Inge Schnitzler stirbt, kann ihr Mann Peter (Peter Franke) von Dr. Christian Franzen (Leopold von Verschuer) reanimiert werden. Dieser erntet von Yannik (Leonard Kunz), dem Enkel der Schnitzlers, jedoch keinen Dank für die Rettungstat, sondern eine wüste Beschimpfung. Vier Wochen später wird Franzen in seinem alten Haus in Alt-Bützenich, in das angeblich eingebrochen wurde, umgebracht. Ein Schuss in den Oberschenkel, ein Schuss in den Kopf.