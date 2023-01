Faber bleibt hier

Jörg Hartmann hat am Buch selbst mitgeschrieben – Co-Autor ist Jürgen Werner, der für die Entwicklung der Figuren ohnehin verantwortlich zeichnet. Die Idee, Faber durch seinen Vater Josef von einer anderen Seite zu zeigen, ihn über diesen Kontakt wieder zum Leben zu erwecken, ist gut. Schade ist nur, dass man genau mit dieser Handlung (respektive ähnlich) gerade erst den Berliner Tatort erzählt hat, in dem Karow nach Rubins Tod nun auch den Tod einer Jugendliebe verkraften musste. Schade ist, dass man eben jene Handlung im Ansatz auch im Frankfurter Polizeiruf erzählt hat, um Raczeks letzten Fall und sein Ausscheiden glaubwürdig zu machen. Das macht Fabers Fall nicht mehr einzigartig, den Film aber nicht minder schlecht. Ganz im Gegenteil: Was Hartmann einmal mehr als Faber abliefert, ist großes Kino. Es ist ein Faber-Solo, es ist von Regisseur Richard Huber eindrucksvoll umgesetzt. Vieles bleibt im Dunkeln, angedeutet, unscharf. Genau das ist es, was wir von Faber bisher kannten. Und genau so viel bekommen wir zu sehen. Dabei rückt der Mordfall fast in den Hintergrund, aber auch das schadet „Du bleibst hier“ nicht.