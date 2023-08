Gähnend langweiliger Auftakt

Der einzige Höhepunkt, der strahlende Lichtblick dieses Films, der die Sonntagabendkrimi-Saison in der ARD eröffnet, ist Hannah Schiller, die als Lana Stokowsky, deren Baby entführt wurde, wirklich alles darbietet, was sie kann. Schiller glänzt auch in den matten Momenten und kann sogar Claudia Michelsen einigen Schatten aufs Gesicht werfen.