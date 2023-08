„Tatort“ nach der Sommerpause: Goldfieber am Rhein

Ein sagenumwobener Schatz, der mit einem Fluch belegt und von Hagen von Tronje im Rhein versenkt worden sein soll. Die Faszination des Goldes, der sich nicht einmal Kommissarin Stern entziehen kann. Der 78. „Tatort“ aus Ludwigshafen gleicht einem Kunstwerk. Insbesondere da er Richard Wagners Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ motivisch immer wieder in die Handlung einbaut: So spielen die Kinder von Stern in einer in Nibelungen-Aufführung mit, der Polizeihund heißt „Freia“ wie eine Frauenfigur aus der Oper, ein Hotelbesitzer schmettert eine Arie aus der „Walküre“. Auch wird der „Tatort“ selbst ebenso wie bei Wagner in die Kapitel „Rheingold“, „Die Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ unterteilt.