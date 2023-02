Großes Kino mit neuem Team

Rostock. Daniela fühlt sich schon lange als Mann, kann aber nicht offen so leben. Familiäre Probleme hindern sie an einem selbstbestimmten Leben. Ausgerechnet an diesem ersten Abend lernt Daniel in einem Club eine Frau kennen, die später tot aufgefunden wird. Und ausgerechnet sucht die Polizei den Mann, der mit der Toten am Abend im Club gesprochen hat. Für Daniel(a) beginnt ein Spießrutenlauf zwischen Familie, Polizei und eigener Identität.