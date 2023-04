Im Verborgenen

Hannover. Seit acht Tagen ist der 17-jährige Noah Makoni verschwunden. Die Makonis leben und arbeiten seit ihrer Flucht aus Simbabwe vor elf Jahren ohne offiziellen Status in Hannover. Trotz der Gefahr, abgeschoben zu werden, wendet sich sein Vater Jon (Alois Moyo) in seiner Sorge an die Polizei und landet bei Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) von der Bundespolizei. Das Ermittler-Duo ist zurzeit in Hannover unterwegs und dort einem Schleusernetzwerk auf der Spur: Im Palettenkasten eines Speditionslasters wurde ein toter junger Mann gefunden wurde – ohne Papiere und mit abgeschliffenen Fingerspitzen zur Identitätsverschleierung. Und anscheinend auf dem Weg nach England. Die Todesursache: Herzinfarkt durch eine verschleppte Lungenentzündung. Wie sich herausstellt, ist der Tote ein Bekannter des vermissten Noah. Beide hatten zusammen illegal in einem Restaurant gearbeitet. In der Hoffnung, etwas über das Verschwinden seines Sohnes in Erfahrung zu bringen, unterstützt Jon Makoni Falke bei dessen Ermittlungen.